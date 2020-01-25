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لوحة فنية من الجمال والإبهار في ملتقى الطيران بالرياض

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2020-01-25

تجاوب الجمهور وتفاعل بمشاعر البهجة والفرح

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد ملتقى الطيران العام الخامس في ثاني أيام انعقاده بالرياض إقبالاً كبيرًا من الزائرين الذين تنوعت أعمارهم وجنسياتهم.

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وتحولت ساحة العرض التي استقطبت مجموعة كبيرة من أشهر فِرق الطيران في العالم، إضافة للفرق والإماراتية، إلى مهرجان طيران مبهر، وتجاوب الجمهور وتفاعل بمشاعر البهجة والفرح مع عروض الطائرات التي استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار.

واستقطب ملتقى الطيران العام الزوار بعروضه المبهرة وفعالياته المبتكرة، لتتحول سماء الرياض إلى لوحة فنية من الجمال والإبهار.

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