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أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية يقاضون خامنئي والحرس الثوري

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2020-01-25

بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري

متابعات الخليج 365 - متابعة

رفعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الكنديين شكوى ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها.

وقال المركز الدولي لحقوق الإنسان ومقره في تورنتو، إنه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة وذلك بالتعاون مع مؤسسة ” غاردينر ميلر أرنولد إل إل بي” القانونية.

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كما أكد المركز في تغريدات عبر حسابه على تويتر السبت أنه ” تم رفع دعوى ضد إيران نيابة عن عائلات ضحايا رحلة الطيران رقم PS752 الأوكرانية”.

ورفعت الدعوى أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي تم إقراره عام 2012 بعنوان ” العدالة لضحايا الإرهاب”.

يذكر أن اعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين تسبب في تدويل القضية وحمّل إيران مسؤولية جديدة لعدم إلغائها الرحلات المدنية عندما كانت على شفا مواجهة مع الولايات المتحدة بعد أن قصفت قاعدة عراقية يتواجد فيها قوات أميركية قبيل إسقاط الطائرة.

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