طبيب صيني يحذر: فيروس كورونا ينتقل عبر العين

2020-01-25

متابعات الخليج 365 - ميادة السيد - ترجمة

حذر العلماء الصينيون يوم أمس من إمكانية انتقال فيروس كورونا القاتل من شخص إلى آخر عن طريق العين.

وبحسب ما قاله الطبيب الصيني وانغ غوانغفا، ونشرته صحيفة “ديلي ميل” فإنه أصيب بالعدوى لأنه لم يكن يرتدي النظارات الواقية أثناء علاجه للمرضى، وهذا ما أكده خبراء آخرون، قائلين إن الفيروس يمكن أن يدخل إلى العين عن طريق لمسها، إذا كان على يد المرض.

وأوضح العلماء أن السلالة الجديدة من كورونا تنتشر عن طريق العطس والسعال ويمكن أن تتجول في جسم المريض حتى تصل إلى عينيه.

وقال أستاذ علم جينوم الفيروسات في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، بول كيلام، إنه من الممكن أن تنتقل الفيروسات عن طريق العين، موضحاً أنه عندما يعطس الشخص تنبعث بضعة قطرات منه قد تصل إلى العين التي تتصل بالأنف من خلال القناة الدمعية.

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وأوضح أنه ليس من المعتاد أن تنتقل الفيروسات بتلك الطريقة، ولذا على عمال الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية لمرضى فيروس كورونا الجديد ارتداء أقنعة للوجه لحماية أعينهم.

ولفت إلى أنه بالرغم من أن أقنعة الوجه التي تحمي الفم والأنف فعالة إلا أنها لن تحمي العينين.

وأيد البروفيسور في جامعة ساوثهامبتون، الدكتور مايكل هيد، كلام الطبيب كيلام، قائلاً إنه يمكن للعدوى الانتقال عن طريق لمس العين بالأيدي التي تحمل الفيروس، موضحاً أن الأمر يشبه نزلة البرد فلمس الأنف أو الفم أو العينين هو وسيلة لنقلها من شخص لآخر.

يذكر أن الفيروس الجديد ظهر في مدينة ووهان الصينية نهاية شهر ديسمبر الماضي، وانتشر بعدها في مدن بكين وشنغهاي ومكاو، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وفرنسا.

ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس الجديد حتى الآن إلى 41 شخصاً بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 1287 حالة.

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