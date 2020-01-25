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جاميروكواي معجب بالعلا ومتحمس للعودة إليها مع أسرته

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2020-01-25

في فعاليات مهرجان شتاء طنطورة

متابعات الخليج 365 - الرياض

توجه الفنان البريطاني جاي كاي، الملقب بـ  “جاميروكواي”، بالشكر إلى ولي العهد الأمير على رؤيته لمحافظة العلا، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان على حسن استضافته بها.

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان شتاء طنطورة مقطع فيديو من حفل فرقة الجاز البريطانية جاميروكواي، والذي أحيته مساء أمس الجمعة، على مسرح “مرايا”، وتحت رعاية الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

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وأعرب الفنان جاي كاي خلال الفيديو عن شكره لولي العهد ووزير الثقافة، معرباً عن إعجابه الشديد بمحافظة العلا، مؤكداً أنه سيعود لزيارتها مرة أخرى ولكن برفقة عائلته وتحديداً طفلتيه البالغتين من العمر 3 و 5 سنوات، موضحاً أنه لم يتوفر لديه الوقت الكافي للاستمتاع بالمحافظة.

يذكر أن فرقة جاميروكواي البريطانية تأسست في مطلع التسعينيات، بقيادة المغني العالمي جاي كاي، وذاع صيتها بعد مقطع فيديو بعنوان “الجنون الافتراضي”، انتشر عام 1996.

وحققت الفرقة الكثير من الإنجازات خلال رحلتها الفنية، حيث حققت مبيعات 27 مليون ألبوم، وصنفت ضمن أفضل الفرق الموسيقية في بريطانيا.

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