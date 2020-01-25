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شكرا لقرائتكم شاركت في برنامج مواهب لعلاج والدتها فرحلت عقب فوزها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
كانت تنوي إنفاق الجائزة في علاجها
متابعات الخليج 365- ميادة السيد - ترجمة
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو مؤثر، يظهر لحظة معرفة طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، بخبر وفاة والدتها على الهواء مباشرة.
وبحسب الصحيفة فإن الطفلة التي تدعى جنة، وتبلغ من العمر 14 عاماً، قررت المشاركة في برنامج المواهب في إندونيسيا على أمل الفوز بالجائزة النقدية والمقدرة بمبلغ 35000 ألف دولار، من أجل توفير المال اللازم لعلاج والدتها المريضة.
نجحت جنة في أولى مراحل المسابقة بعدما أبهرت لجنة التحكيم، ووصلت إلى المرحلة التالية لتقرر الاتصال بوالدتها وإخبارها بالأمر أثناء تواجدها على المسرح، لتتفاجأ بعمها يرد عليها ويخبرها على الهواء مباشرة أن والدتها رحلت قبل دقائق.
وقال العم للفتاة: ” قالت والدتك إن عليك أن تكوني قوية حتى تتمكني من رعاية أسرتك، نحن نحبها جميعا كفرد في الأسرة، ولكن للأسف أحبها الله أكثر، لقد توفيت والدتك”.
بدأت دموع الفتاة تتدفق على خشبة المسرح، بينما اجتمع الحكام حولها في محاولة لتهدئتها ليبكوا هم أيضًا.
وشارك أحد أعضاء لجنة التحكيم مقطع فيديو الفتاة الخاص بمكالمة عمها على حسابه بتويتر، وعلق عليه: “عمرها 14 عاماً فقط، تجاوزت الجولة وقررت إخبار والدتها بالأخبار السارة، لكن عمها كان لديه بعض الأخبار السيئة للغاية، كانت والدتها قد توفيت قبل دقائق قليلة”.
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