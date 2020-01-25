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شكرا لقرائتكم فيسبوك: هاتف جيف بيزوس لم يُخترق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لا يوجد أي اختراق أمني في واتساب
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال رئيس الاتصالات في شركة فيسبوك التي تملك واتساب، إنه لا يوجد أي اختراق لهاتف الملياردير الأمريكي ومالك أمازون، جيف بيزوس، وأن الاختراق المزعوم لم يحدث.
وأكد نيك كليج خلال تصريحات إلى بي بي سي: أن الشركة واثقة جدًا جدًا من أن الاختراق المزعوم لهاتف جيف بيزوس لم يحدث ولا يوجد أي اختراق أمني في تطبيق واتساب، وأن التطبيق لديه تشفير شامل لا يمكن اختراقه.
ولفت إلى أنه ليس لديه أي فكرة عما حدث لهاتف بيزوس وما يحتويه، لكنه أكد أنه ليس هناك أي اختراق لواتس آب بيزوس، مشدداً على أن الشركة واثقة للغاية من ميزة تشفير واتس آب ولا يمكن اختراقها.
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