طريقة إضافة المرفقات في حساب المواطن

2020-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح حساب متابعات الخليج 365 طريقة إضافة المرفقات في حساب متابعات الخليج 365 للحصول على دعم البرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه لإرفاق المرفقات بالإمكان التوجه إلى البوابة الالكترونية (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) وحذف المرفقات المرفوضة وإرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على أيقونة “استعراض الملف”، مشدداً على أنه لإرفاق المستند لابد أن تكون بإحدى هذه الصيغ (pdf,pmp,png,jpj,jpaj) وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت.

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ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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