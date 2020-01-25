السعودية تتقدم بمحاربة الفساد .. إنجازات تتوالى في مملكة الحزم والعزم

2020-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل المئات من المغردين عبر وسم “السعودية تتقدم بمحاربة الفساد”، حيث أكدوا على دور القيادة الرشيدة في السعودية في الضرب بيد من حديد على أيدي الفساد والفاسدين لبناء دولة الشفافية والنزاهة بكل حزم وعزم.

جاء ذلك تعليقًا على تقرير “مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م” الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أمس، والذي أكد أن المملكة العربية السعودية أحرزت تقدمًا بـ7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد، حيث حققت المملكة المركز 51 عالميًّا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز 10.

وعلق أحمد بن خالد بقوله: “سنوات بسيطة جعلت السعودية تتقدم بمحاربة الفساد مما يؤكد للجميع نجاح المرحلة السابقة وحرص القيادة على تحقيق أعلى نسبة من تحسين بيئة السعودية وجعلها أكثر إصلاحًا”.

أرقام تبعث على الطمأنينة:

وعلق معقد الشوش بقوله: “أرقام ومؤشرات محاربة ومكافحة الفساد تبعث الطمأنينة في قلوب المواطنين، وتحفز وتجذب المستثمرين الأجانب للأراضي السعودية للاستثمار.

وأضاف: “حزم وعزم وقوة القيادة الرشيدة، قيادة المملكة العربية السعودية فتم محاربة ومكافحة الفساد بشتى أنواعه، دون النظر والاهتمام لمن هو الفاسد نفسه، كائنًا من كان فالفاسد سيُحاسب”.

قفزات متتالية على المستوى الدولي:

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وعلق سعود بقوله: “السعودية في قفزات متتالية على المؤشرات العالمية، فمنظمة الشفافية الدولية أعلنت في تقريرها لعام 2019 أن المملكة قفزت قفزة فريدة من نوعها، فقد قفزت المملكة 7 مراكز عالمية في مكافحة الفساد”.

وقال نادر الضميّان: “في عقودٍ مضت لم تكن الجهات المعنية تحارب الفساد بالشكل الحالي، وما إن استلم الملك سلمان دفة الحكم وتولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد حتى رأينا مكافحة الفساد بالشكل الواضح.. في عهد الملك سلمان تغيرت السعودية تغيّر لم تشهده من قبل”.

سياسة المملكة الحازمة:

وقالت Jeje: “بفضل الله ثم السياسة الحازمة ضد المفسدين تمكنت السعودية من التقدم 7 مراكز لتصل إلى المركز 51 عالميًّا في مكافحة المفسدين، الفساد هو سم يقضي على التقدم يقضي على الطموح يقضي على كل شيء، لذلك لتحقيق التقدم لابد من القضاء عليه قبل كل شيء”.

وتفاعلت hanan saud عبر الوسم بقولها: “الفساد هو العدو اللدود لأي اقتصاد ومشاريع في أي دولة لكن في السعودية وبعد الجهود المبذولة في مكافحة الفساد شفنا التقدم في أمور كثيرة”.

إنجازات تتوالى في مملكة الحزم:

يذكر أن المملكة العربية السعودية أحرزت تقدمًا بـ7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أمس، حيث حققت المملكة المركز 51 عالميًّا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز 10.

ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية، والمنظمات المقيمة للمملكة هي: المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، ومنظمة البصيرة العالمية GI، ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ BF، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ووحدة التحريات الاقتصادية EIU، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية PRS، ومشروع أنماط الديمقراطية VDEM.

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