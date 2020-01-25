أستراليا تعلن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

2020-01-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مسؤولو الصحة في أستراليا اليوم السبت، عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وقعت في ولاية فيكتوريا.

وقالت وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا، جيني ميكاكوس، إن المريض رجل صيني في الخمسينات من العمر، ووصل من الصين يوم التاسع عشر من يناير الجاري، موضحة أنه تم نقله إلى المستشفى في إحدى ضواحي مدينة ملبورن، وهو في حالة مستقرة.

وأوضحت أنه يجب التشديد على عدم وجود ما يدعو المجتمع للقلق، حيث أنه تم عزل المريض ويجري علاجه، وليس هناك أي حالات أخرى مشتبه بها.

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وأشارت إلى أن المريض لم يذهب إلى أي مناطق عامة، كما أنه كان في زيارة لأقاربه ولم يتناول الطعام في أي مكان بالخارج.

ولفتت إلى أن هناك 10 أشخاص معزولين في الرعاية الصحية سيتم إجراء التحليل اللازم لهم اليوم، حيث أن هناك مخاوف حول إصابتهم بالمرض، منهم 5 في نيو ساوث ويلز و 5 في كوينزلاند.

وأفادت تقارير إخبارية اليوم السبت، بارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 41 شخصا، و 1287 حالة إصابة، بينما وصل عدد المصابون بالمرض في فرنسا إلى 3 حالات.

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