كشفت طالبة الحقوق ”الجوهرة العبدلي“ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن العقوبات التي ستوقع على الشخص الذي ادعى أنه “إبليس” في مقطع فيديو.
وقالت الطالبة خلال تغريدة لها ”المخالفة الأولى (الاستهزاء بالدين) ووفقا للمادة السادسة لنظام الجرائم المعلوماتية فإن عقوبة المساس بالقيم الدينية: السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين. أما المخالفة الثانية (التصوير أثناء القيادة) وعقوبتها الإيقاف لمدة 24 ساعة وغرامة تصل إلى 300 ﷼“.
الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر عبر تطبيق “تيك توك” بشكل مريب ويسيء للذات الإلهية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو له يضع مكياج بطريقة غريبة ، ويطلق على نفسه إبليس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد القبض على إبليس.. طالبة حقوق توضح أعلى وأقل عقوبة متوقعة عليه نظاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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