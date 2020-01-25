المرور: إساءة استعمال منبّه المركبة مخالفة مرورية وهذه عقوبتها

حذرت الإدارة العامة للمرور من إساءة استعمال منبّه المركبة، حيث تعد مخالفة مرورية تترتب عليها عقوبات نظامية.

وأوضحت الإدارة أن إساءة استعمال منبّه المركبة يسبب الإزعاج للآخرين، وقد يربك قائدي المركبات الأخرى.

يذكر أن جدول المخالفات المرورية رقم (2) ينص على فرض غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال، في حال إساءة استعمال المنبّه.