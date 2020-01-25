كشفت مصادر أن الهيئة العامة للجمارك وجهت تعميماً لمنافذها براً وبحراً وجواً يفيد بنظام جديد لحمل التبغ ومشتقاته بصحبة المسافرين. هذا وسيتم السماح للشخص المسافر بكرز واحد من التبغ، أو نصف كيلو من “المعسل” وفي حال وجود زيادة فيسمح بخمسة كروزات بحد أقصى وثلاثة كيلووات من المعسل بخلاف المسموح له على أن يدفع رسوم عليها بواقع ٢٠٠٪ من قيمتها.

كما أوضح التعميم أنه إذا زادت الكمية المحمولة عن 5 كروزات، أو 3 كيلو من “المعسل” فيتم مصادرة الكمية الزائدة وتُحسب الكمية المحددة بعد دفع الرسوم فقط، فيما أفادت مصادر أنه جرى العمل بالتنظيم الجديد من تاريخ ١٤٤١/٥/٢١هـ الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعميم جديد: في هذه الحالة يسمح للمسافر أو عبر إرساليات شخصية إدخال 5 كروز من السجائر للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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