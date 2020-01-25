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وفاة دراج آخر في رالي دكار بالسعودية

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لقي الدراج الهولندي إدوين سترايفر مصرعه متأثرا بجراحه بعد سقوطه في المرحلة الحادية عشرة من رالي دكار 2020، يوم 17 يناير، في المملكة.

وسقط سترايفر (48 عاما) من الكثبان الرملية وتلقى عددا من الإصابات الفظيعة، فقد أصيب بكسر في إحدى فقرات الرقبة، وتوقفت نبضات قلبه لمدة 10 دقائق، قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من استعادة النبض، ومن ثم نقل على متن مروحية إلى المستشفى في حالة حرجة.
ووفقا لموقع “rtlnieuws.nl” تم نقل المتسابق إلى هولندا في 22 يناير، وتوفي فجر اليوم الجمعة، بعد ثالث مشاركة له في سباقات دكار.
وهذه حالة الوفاة الثانية في رالي دكار 2020 بالمملكة، بعد الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس (40 عاما) الذي لقي حتفه إثر سقوطه في المرحلة السابعة للسباق الممتد بين الرياض ووادي الدواسر، يوم الأحد الماضي.

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