شاهد: صورة نادرة للملك عبدالعزيز وهو يتفقد المدافع فوق قصر الحكم.. والكشف عن تاريخ التقاطها

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وهو يتفقد المدافع فوق قصر الحكم بالرياض. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1922 (1340 هـ)، الملك المؤسس فوق سطح القصر يسير متفقداً المدافع المتراصة، والتي وضعت للتصدي لأي هجوم.

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