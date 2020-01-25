عُثر في الموقع على 36 سيارة.. شرطة الرياض تضبط تشكيلاً عصابياً امتهن سرقة المركبات وتفكيكها

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي من ثلاثة أشخاص امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن ضبط المتهمين، وهم ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر.
وأضاف المتحدث أنه عثر في الموقع على 36 مركبة تم تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها، موضحا أنه جرى إيقافهم واتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقهم.
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