السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يشهد انطلاق ملتقى شباب الوطن غداً



بريدة 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب القصيم, غداً, انطلاق ملتقى شباب الوطن, بمشاركة أكثر من 50 ريادياً, والمقام على مدى سبعة أيام، بتنظيم مجلس شباب القصيم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة, الذي يعد أحد البرامج والفعاليات التي يقدمها المجلس ويهتم بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، ويتخلله عدد من البرامج والفعاليات والعروض التي تقدم لرواد وزوار الملتقى.

وأشار أمين مجلس شباب القصيم دهش بن عبدالعزيز الدهش إلى أن الملتقى يفتتح من خلاله نافذة إثرائية من خلال الجلسة الرئيسة، التي يرعاها سمو أمير منطقة القصيم وأعضاء مجالس شباب المناطق بالمملكة، لطرح تطلعاتهم وآمالهم والمشاركة في الجلسة الحوارية مع سمو أمير المنطقة وأمناء مجالس الشباب بالمملكة، لاستعراض برامجهم التي تعنى بالشباب, لافتاً إلى أن الملتقى يتضمن فعاليات مصاحبة وورش تدريبية وندوات بمشاركة فاعلة لعدد من القطاعات والجهات الحكومية من داخل المنطقة وخارجها.

كما يتيح الملتقى لزواره الفرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي, إضافة إلى المبادرات النوعية والأعمال الإنسانية التي يتبناها عدد من الجهات دعماً وتحفيزاً للشباب لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠, مشيراً إلى أن الملتقى يستعرض من خلاله عدداً من المعارض للشباب، ويتضمن ورش عمل لعدد من الرياديين للتعرف على تجاربهم وخبراهتهم واستشارتهم من خلال التعاون المثمر بين مجلس شباب القصيم وبنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى معارض مصاحبة لأشبال المستقبل, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه الدائم لشباب المنطقة وحرصه على إقامة الملتقى.

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10:34ت م

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