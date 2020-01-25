السعودية اليوم / أكثر من 480 ألف مستفيد من نظام موعد الإلكتروني بمنطقة القصيم في 90 يوماً



الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

أوضح التجمع الصحي بمنطقة القصيم أن مجموع المستفيدين من نظام موعد الإلكتروني، بلغ 481285 مراجعاً، وذلك خلال 90 يوماً منذ انطلاقة اليوم الأول بتاريخ 15 أكتوبر الماضي.

وكشف في إحصائيات عن أن عدد المستفيدين من عيادات طب الأسرة بلغ 307574 مراجعاً، والمستفيدين من عيادة الحوامل 1035 مراجعة، والأمراض المزمنة 18505 مراجعين، فيما كان عدد المحولين للمستشفيات 37341 مراجعاً، والأسنان 57564 مراجعاً، بالإضافة إلى عيادة التطعيمات والطفل السليم 59239 مراجعاً.

وأفاد التجمع الصحي بالمنطقة، أن نظام موعد الإلكتروني إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الصحة؛ لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه.

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09:59ت م

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