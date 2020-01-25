السعودية | قرابة 480 الف مستفيد من نظام موعد الالكتروني في 90 يوماً

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:05 صباحًا, 25 يناير 2020 م المناطق_الرياض أظهرت إحصاءات نظام موعد الإلكتروني بالتجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن مجموع المستفيدين من النظام بلغ 481285 مراجعاً ، وذلك خلال 90 يوماً منذ انطلاقة اليوم الأول بتاريخ 15 اكتوبر الماضي .

وأشارت التفاصيل المرتبطة بالإحصائية بأن عدد المستفيدين من عيادات طب الاسرة بلغ 307574 مراجع ، والمستفيدين من عيادة الحوامل 1035 مراجعة ، والأمراض المزمنة 18505 مراجع ، فيما كان عدد المحولين للمستشفيات 37341 مراجع ، والأسنان 57564 مراجع ، بالإضافة الى عيادة التطعيمات والطفل السليم 59239 مراجع .

وأكد التجمع الصحي بالمنطقة ، بأن نظام موعد الالكتروني احد الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الصحة ؛ لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه.

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