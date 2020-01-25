شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم السبت والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020 فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم السبت.

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 716. 28 ريالًا 47.86 $ الذهب عيار 22 26.322 ريالًا 43.87$ Advertisements الذهب عيار 21 25.128 ريالات 41.88 $ الذهب عيار 18 21.534 ريالاً 35.89$ أوقية الذهب 892.800 ريالًا 1.488 $ كيلو الذهب 28.715.4 ريالًا 47.859 $

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