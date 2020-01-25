السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 41 شخصا



ووهان 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 41 شخصا.

وتوفي 15 شخصا في مقاطعة هوباي الصينية جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 41، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم.

وكثّفت الصين الجمعة جهودها لاحتواء انتشار الفيروس، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة السبت، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

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