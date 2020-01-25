سياسي / المبعوث الأممي ونائبته للشئون السياسية يلتقون النائب الأول والنائب الثاني لمجلس النواب الليبي



طرابلس 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

أطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة، على إحاطة مفصلة حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد الأحد الماضي.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة إنه نقل خلال اللقاء الذي جمعه بسلامة و ويليامز في العاصمة التونسية، كل تساؤلات النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف نهاية الشهر الجاري، واللجان التي ستنبثق من الأطراف، والنتائج المتوقعة منه، حسب بيان المجلس اليوم.

وأعلن سلامة في 10 يناير الجاري توجيهه رسالتين لمجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري في جنيف، كما التقى النويري في 12 يناير لاطلاعه على الخطوط العريضة للحوار السياسي.

وكان مجلس النواب طالب في 21 يناير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوضيح آلية اختيارها الشخصيات الليبية التي ستشارك في المسار السياسي للحوار الليبي، وقرر تفويض النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، بالسفر إلى تونس لمقابلة البعثة الأممية.

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