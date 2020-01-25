السعودية اليوم / مصرع 26 شخصا في مدغشقر جراء الأمطار الغزيرة



انتاناناريفو 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

خلّفت الأمطار الغزيرة التي تنهال على شمال غرب مدغشقر منذ الأحد 26 قتيلا على الأقل و15 مفقودا وشردت 90 ألفا وفق تقرير صادر عن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث الجمعة.

وتعد ميتسينجو ومايفاتانانا أكثر المناطق تضررا بسبب الأمطار الناجمة عن انخفاض الضغط الجوي.

وأودى فيضان نهر لوبي في ميتسينجو إلى جرف 24 شخصًا، عثر على أربعة منهم متوفين وما يزال 18 في عداد المفقودين، فيما لقي أربعة أشخاص آخرين مصرعهم في المنطقة نفسها.

وعبرت السلطات عن قلقها من خطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب غمر المياه سهول الأرز والأراضي المنخفضة، مع إمكانية ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية بسبب انقطاع الإمدادات.

ودعا رئيس الوزراء كريستيان نتساي إلى تقديم مساعدات دولية للمنكوبين.

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04:09ت م

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