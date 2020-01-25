السعودية اليوم / وزير الشؤون الدينية والأوقاف الصومالي يزور سفارة المملكة في كينيا



نيروبي 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

‏قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الصومال الشيخ نور حسن والوفد المرافق له، بزيارة سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الكينية نيروبي.

والتقى الوزير بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد بن عبد الغني خياط .

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن شكره للمملكة على ما تقدمه من خدمات جليلة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما قام بتكريم السفير خياط وأعضاء السفارة، نظير جهودهم المباركة في تقديم التسهيلات للحجاج الصوماليين بموسم حج عام 1440هـ .

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03:24ت م

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