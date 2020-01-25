

تونس 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

قبضت وحدات من الأمن بمدينة جمال بمحافظة المنستير وسط شرق تونس على ثلاثة عناصر إرهابية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن العناصر الثلاث صادرة بشأنهم أحكام بالسجن من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، لافتًا النظر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

// انتهى //

02:51ت م

0160





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القبض على ثلاثة عناصر إرهابية بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.