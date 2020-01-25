هذا ما قالته أحلام عن طفولتها والترفيه تكرمها بدرع ذهبي

2020-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحيت الفنانة أحلام حفلًا غنائيًّا، مساء أمس الجمعة، في مدينة الرياض، وتحديدًا على مسرح أبو بكر سالم، بمناسبة تتويج السعودية لها كفنانة العرب، بعد مرور 25 عامًا على بدء مشوارها الفني.

وروت الفنانة أحلام في بداية الحفل قصة حياتها متحدثة عن مرحلة الطفولة الصعبة التي عاشتها، وعن أهمية عائلتها في حياتها، كاشفة الكثير من التفاصيل للجمهور الذي حضر الحفل وشاهده على شاشات التلفزيون.

تحدثت أحلام في البداية عن طفولتها قائلة: إنها عاشت طفولة صعبة وتحملت المسؤولية في فترة مراهقتها، ولكنها عندما كانت تقف أمام المرآة وتغني كانت تشعر أنها سيكون لها الكثير من الجمهور والمحبين كجمهورها الذي تفتخر به في كل أنحاء الوطن العربي.

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كما تحدثت عن والدتها التي لا يمكنها التخلي عنها، وكيف تتواصل معها قبل كل حفل لها، حيث تطلب منها الدعاء لها فترد عليها: “روحي الله يسخر لك الأرض ومن عليها، معبرة عن شدة حبها لأطفالها وزوجها مبارك الذي دائمًا ما يساندها.

وتوجهت بالشكر إلى المملكة التي توجتها كفنانة العرب بعد مسيرة استمرت 25 عامًا، وأهدت تكريمها لدولة الإمارات وكل جمهورها في الخليج والوطن العربي أجمع، وكل الملحنين والشعراء الذين كان لهم الفضل في نجاح اسمها، وخاصة الملحنين الذين بدأت معهم مسيرتها الفنية وآمنوا بها واحتضنوها.

وخصت أحلام بالشكر الملحن أنور عبدالله، والذي وصفته بأنه من رواد التلحين في الخليج، وأنه أول من وثق وآمن بها وراهن على نجاحها، حيث عملت معه الكثير من الأغنيات التي تعتبرها من أعمالها الخالدة.

كما توجهت بالشكر إلى الملحن البحريني عارف الزياني، والذي قالت إن لديه روح موسيقية منفردة ومتفردة عن الجميع، وهذا ما يميز تعاوناته معها، والتي لم تمر مرور الكرام ولكن أصبحت علامات على مستوى الوطن العربي.

وكرمت الهيئة العامة للترفيه أحلام خلال الحفل ومنحتها درعًا من الذهب الخالص عبارة عن تاج يمثل شعارها.

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