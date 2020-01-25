شكرا لقرائتكم خبر عن 128 استشارة قدمتها جمعية سيهات والان نبدء بالتفاصيل

قدمت جمعية سيهات الخيرية ممثلة بلجنة الاستشارات الأسرية 128 استشارة أسرية في عام 2019م.

أوضحت ذلك الباحثة الأسرية بالجمعية زهراء آل خليفة، وأضافت: إن النصيب الأكبر من الاستشارات يصب في خانة المشاكل الزوجية بتسجيل 62 استشارة.

ولفتت زهراء آل خليفة إلى أن طبيعة المشاكل تختلف من استشارة لأخرى، وتتفاوت أعمار أصحابها ما بين 22 - 45 عاما، كما أن النساء هن من يلجأن طلبا للمشورة للوصول لبر الأمان مع شركائهن غالبا.

وأبانت آل خليفة أن 25 حالة من حالات المشاكل الزوجية لأزواج تزوجوا حديثا، ولم يتجاوز عمر زواجهم عاما أو عامين، لافتة إلى أن الحالات جميعها تمت متابعتها، كما تم تحويل بعضها لاستشاريين نفسيين.

ووقفت اللجنة على مشكلتين نفسيتين، تمت إحالتهما لمختصين بمستشفى الأمل، فيما وقفت كذلك على حالتي تحرش، فيما سجلت اللجنة 42 مشكلة تربوية، وأصلحت علاقات أسرية مجملها 8 حالات، وتوجيه 7 حالات للجهات المختصة للحصول على النفقة أو الإرث.