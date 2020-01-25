شكرا لقرائتكم خبر عن 128 استشارة قدمتها جمعية سيهات والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت ذلك الباحثة الأسرية بالجمعية زهراء آل خليفة، وأضافت: إن النصيب الأكبر من الاستشارات يصب في خانة المشاكل الزوجية بتسجيل 62 استشارة.
ولفتت زهراء آل خليفة إلى أن طبيعة المشاكل تختلف من استشارة لأخرى، وتتفاوت أعمار أصحابها ما بين 22 - 45 عاما، كما أن النساء هن من يلجأن طلبا للمشورة للوصول لبر الأمان مع شركائهن غالبا.
وأبانت آل خليفة أن 25 حالة من حالات المشاكل الزوجية لأزواج تزوجوا حديثا، ولم يتجاوز عمر زواجهم عاما أو عامين، لافتة إلى أن الحالات جميعها تمت متابعتها، كما تم تحويل بعضها لاستشاريين نفسيين.
ووقفت اللجنة على مشكلتين نفسيتين، تمت إحالتهما لمختصين بمستشفى الأمل، فيما وقفت كذلك على حالتي تحرش، فيما سجلت اللجنة 42 مشكلة تربوية، وأصلحت علاقات أسرية مجملها 8 حالات، وتوجيه 7 حالات للجهات المختصة للحصول على النفقة أو الإرث.
كانت هذه تفاصيل خبر 128 استشارة قدمتها جمعية سيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.