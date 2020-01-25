شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي القطيف» يعيد تشكيل لجانه ويبحث آليات الصرف في ميزانية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

بحث المجلس البلدي بمحافظة القطيف تعليمات الصرف من البنود المخصصة للمجالس البلدية في ميزانية 2020، بالإضافة لإقرار التقرير السنوي لأعمال وإنجازات المجلس للعام 2019، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده نهاية الأسبوع الماضي بمقره ببلدية القطيف.

وأوضح رئيس المجلس البلدي م. شفيق آل سيف، أن الاجتماع شهد إعادة تشكيل لجان المجلس الدائمة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 8 لجان مختلفة، وهي اللجنة الفنية ولجنة العلاقات العامة ولجنة المتابعة والتنسيق ولجنة الشؤون المالية والاستثمار ولجنة التطوير التنظيمي والإستراتيجي ولجنة الإعلام ولجنة الخدمات البلدية ولجنة التخطيط والتنمية السياحية، مشددا على ضرورة مشاركة جميع الأعضاء بالمجلس وتقديم الأفكار والمقترحات اللازمة لتطوير الأعمال فيها.

وذكر أن المجلس استعرض مهام اللجان المقترحة المتفق عليها من قبل أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن الاجتماع أوصى بالعمل وفق الآلية المعتمدة باللوائح الرسمية، لافتا إلى أن الاجتماع اتفق على عقد اجتماعات اللجان بمعدل اجتماع لكل شهر وترفع اللجان العاملة تقريرا عن مجمل أعمالها ونشاطاتها بعد كل جلسة إلى المجلس البلدي في جلسة رسمية مع بيان الإنجازات والمعوقات.