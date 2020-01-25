شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بعصابة سرقة المركبات في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أطاحت شرطة منطقة الرياض بأفراد عصابة سجلت عليها وقائع لسرقات متعددة في السيارات. ووفقا للمتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، فإن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض لإعادة بيع أجزائها، وعثر في الموقع على (36) مركبة تم تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

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