شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تبحث التعاون في المجالات البيئية والان نبدء بالتفاصيل

ناقش مدير جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء د.محمد العوهلي خلال لقائه في مكتبه مؤخرا، المختص الدولي في الاستدامة البيئية د.ديفيد أوزوالد، آليات تعزيز فرص التعاون المشتركة في عدد من المجالات ذات العلاقة بتوجهات الجامعة المستقبلية، والتعريف بمسيرة الجامعة وإنجازاتها، إضافة إلى هوية الجامعة الجديدة واستشرافها للمستقبل برؤية متكاملة طموحة تتماهى مع رؤية 2030.

بدوره، بحث عميد كلية العلوم الزراعية والأغذية د.أحمد السقوفي مع د.أوزوالد، خلال الاجتماع التنفيذي، أوجه التعاونين العلمي والاستثماري بين الجامعة والمختص الدولي في مجالات البيئة والاستشارات البيئية، والدور الأمثل المتوقع لجامعة الملك فيصل في إيجاد الحلول البيئية وسبل تعزيز مصادر التمويل لتلك المشاريع والدراسات.

وألقى المختص الدولي محاضرة بعنوان «التحليل البيئي المتكامل لدعم اتخاذ القرار»، مؤكدا من خلالها دور المراكز العلمية في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالنواحي البيئية وتبنيها وتشجيعها للمفاهيم البيئية في منشآتها، والتعمق بالتخصص في هذا المجال، مقدما نبذة تعريفية عن المشاريع الدولية في هذا الجانب، وأهمية تحليل البيانات البيئية والمناخية، ودوره في اتخاذ القرارات ذات الأثر في تقليل الآثار المترتبة والكوارث المتوقعة كالجفاف، والفيضانات، والحرائق، وبعض مشاريع التقييم البيئي المعتمدة على تحليل البيانات البيئية والمناخية في مناطق مختلفة من العالم.