شكرا لقرائتكم خبر عن 420 مستفيدا من «الحوار المجتمعي» بتقنية القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل شؤون المتدربين بالكلية عبدالواحد آل يوسف أن البرنامج يتم تنفيذه بشكل فصلي لجميع المتدربين المستجدين ضمن برامج وحدة الخدمات الإرشادية، بهدف تنمية مهارات التواصل الإيجابي بين أبناء الوطن وأفراد المجتمع وإدراك أهمية الحوار المجتمعي وأثره الحضاري على الفرد والمجتمع، وتعزيز مفهوم الاعتدال والوسطية في جميع شؤون الحياة وإكساب المتدرب قدرة على تمييز الممارسات الإيجابية والسلبية في الحوار المجتمعي.
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