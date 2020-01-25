شكرا لقرائتكم خبر عن 420 مستفيدا من «الحوار المجتمعي» بتقنية القطيف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وكالة شؤون المتدربين بالكلية التقنية بالقطيف مؤخرا برنامجا توعويا بعنوان «الحوار المجتمعي» بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بهدف تعزيز قيم الحوار والسلم الاجتماعي، وجرى تنفيذ البرنامج من قبل عضوي هيئة التدريب بالكلية يوسف اليوسف وحسين ربيعة المدربين المعتمدين من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، واستفاد من البرنامج حوالي 420 متدربا من المتدربين المستجدين.

وأوضح وكيل شؤون المتدربين بالكلية عبدالواحد آل يوسف أن البرنامج يتم تنفيذه بشكل فصلي لجميع المتدربين المستجدين ضمن برامج وحدة الخدمات الإرشادية، بهدف تنمية مهارات التواصل الإيجابي بين أبناء الوطن وأفراد المجتمع وإدراك أهمية الحوار المجتمعي وأثره الحضاري على الفرد والمجتمع، وتعزيز مفهوم الاعتدال والوسطية في جميع شؤون الحياة وإكساب المتدرب قدرة على تمييز الممارسات الإيجابية والسلبية في الحوار المجتمعي.