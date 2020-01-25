شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تشارك أصحاب النخيل تكاليف مكافحة السوسة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحملها التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمشاركة أصحاب مزارع النخيل.

وقررت أن يتحمل أصحاب المزارع التي لا يتجاوز عدد أشجارها (500) نخلة تكاليف تكريب النخيل المصابة وتجهيزها للعلاج الكيميائي، على أن تتحمل الوزارة تكاليف الكشف الدوري الشامل، وتطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن، والمبيدات الكيميائية المقيدة.

كما يتحمل أصحاب المزارع التي عدد أشجار النخيل فيها ما بين (501 إلى 1000) نخلة تكاليف تكريب النخيل المصابة وتجهيزها للعلاج الكيميائي والكشف الدوري الشامل كل (45) يوما، على أن تتحمل الوزارة تكاليف تطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن، والمبيدات الكيميائية المقيدة.

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وبالنسبة للمزارع التي عدد أشجارها ما بين (1001 إلى 2000) نخلة، أوضحت الوزارة أنه يتعين على أصحابها تحمل تكاليف تكريب النخيل المصابة وتجهيزها للعلاج الكيميائي، والكشف الدوري الشامل كل (45) يوما، وتطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن، وفي الوقت نفسه تتحمل الوزارة تكاليف المبيدات الكيميائية المقيدة.

وأقرت في مزارع النخيل التي يتجاوز عدد أشجار النخيل فيها (2000) نخلة، تحمل الوزارة مهمة الإشراف على أعمال المكافحة الكيميائية المقيدة وتدريب المزارعين وعمالهم عليها، وتقديم التوعية والإرشاد في هذا الشأن، على أن يتحمل أصحابها كامل التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وألزمت الوزارة، وكالة الوزارة للزراعة، بمسؤولية تأهيل الشركات والمؤسسات وكبار المزارعين لتنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للسيطرة على حشرة سوسة النخيل الحمراء، مبينة أنه يُجرى التأهيل وفق الآلية التي يعتمدها وكيل الوزارة للزراعة.