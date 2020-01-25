شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراط ابتعاد المدخن 10 أمتار في الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

حملت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مكافحة التدخين، زيادة مترين في المسافة التي تقرر أن تفصل المدخن عن الناس في المواقع العامة، حيث تم رفعها من 8 إلى 10 أمتار.

وحددت اللائحة الأماكن التي يجب على المدخن الابتعاد عنها مسافة 10 أمتار في المواقع المهيأة لدخول الناس أو عقد اجتماع أو جلوس أو مرور الناس، كما شملت المجمعات العامة والمراكز التجارية والمعارض والملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمهرجانات والمطاعم والمقاهي ومواقع الترفيه والتسلية والحدائق العامة والمتنزهات وما في حكمها، فيما استثنت اللائحة الأماكن المرخصة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ونوهت اللائحة إلى أنه في حال تم وضع مكان مخصص لتعاطي التبغ في المواقع المذكورة، فاشترطت في المنطقة المخصصة للتدخين أن تكون مرخصة وأن توجد بها وسائل جيدة للتهوية، وألا يقدم فيها أي نوع من الخدمات بما فيها المأكولات والمشروبات، وألا يوفر فيها أي نوع من أنواع التسلية والترفيه أو شاشات العرض، كما يجب وضع لوحة تنبيهية تحظر دخول من هم أقل من 18 سنة باللغتين العربية والإنجليزية وبخط واضح وفي مكان بارز قبل الدخول للموقع المخصص للتدخين.