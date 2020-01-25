شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى القطيف يفوزبـ«وازن» والان نبدء بالتفاصيل

حصل مستشفى القطيف المركزي على جائزة برنامج «وازن»، الذي تنفذه وزارة الصحة بالعاصمة الرياض، وذلك أمس الأول بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى القطيف المركزي د. رياض الموسى أن مستشفى القطيف حصل على جائزة مشاريع التحسين ذات الفكر الإبداعي، والأثر الملموس في تحسين أقسام الطوارئ والعمليات وخدمات المرضى ببرنامج «وازن»، الذي تنفذه وزارة الصحة، والجائزة تعتبر على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة.

وأبان بأن البرنامج شمل العديد من الموضوعات، وتم عرضها عن طريق متخصصين من ضمنها برنامج «وازن»، الذي يهدف لتحقيق أهداف وإستراتيجية رؤية وطننا الغالي 2030.

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وقال د. الموسى: إن الملتقى والبرنامج ركزا على العديد من المحاور المهمة والموضوعات المتعددة مثل الامتيازات السريرية، وأداء الصحة، وتجربة المريض، والجودة وسلامة المرضى، والسجلات الطبية، وتنمية الموارد المالية، وغيرها.

ولفت إلى أن البرنامج وإعداد التقارير والنتائج شملت أداء المستشفيات، وخصص في هذا البرنامج 100 مستشفى من المملكة، وسوف يشمل جميع مستشفيات المملكة.

وعبر د. الموسى عن بالغ سعادته بهذا التكريم المستحق لمستشفى القطيف وأبطاله العاملين، وخص بالذكر الفريق البطل المسؤول عن متابعة برنامج «وازن» بالمستشفى، وكذلك المسؤولون في وزارة الصحة عن البرنامج.