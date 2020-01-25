شكرا لقرائتكم خبر عن من اليابان.. «الشؤون الإسلامية» تبرز دور المملكة في «السلام والوسطية» والان نبدء بالتفاصيل

استهلت وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات كريمة من وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ برنامجها في جمهورية اليابان بعنوان «مفهوم الوسطية في الكتاب والسنة أهميتها وضوابطها»، الذي يشارك فيه عميد المعهد العالي للدعوة والاحتساب د. عبدالله بن إبراهيم اللحيدان، والمستشار بوزارة الشؤون الإسلامية د. مقرن بن سعد المقرن، ويستمر عدة أيام يؤكد فيه المحاضران على دور المملكة الريادي في نشر الوسطية والاعتدال، وذلك ضمن إستراتيجية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتعزيز مفاهيم التعايش والسلام العالمي، والتأكيد على الوسطية ومكافحة التطرف والإرهاب.

وحذر اللحيدان والمقرن من الغلو والتطرف عبر الكشف عن مفهومه وأسبابه ونتائجه وعلاجه، كما سيتطرق البرنامج إلى خطر التطرف الفكري المعاصر والوسائل الدعوية المعاصرة لمحاربته والحد من تأثيره عبر سلسلة من اللقاءات والندوات العلمية في عدد من المراكز الإسلامية.

واستهل البرنامج بإقامة خطبة وصلاة الجمعة في المركز الإسلامي في توياما، أقامها المستشار د. مقرن المقرن وتحدث عن سماحة الإسلام ويسره، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية المتتبِّع لأحكامها ومقاصدها لا يعتريه رَيْبٌ إنما وُضِعَتْ لمصالح العباد وتحقيق الخير لهم، ودَفْعِ الضَّرر ورفع الحرج عنهم في دينهم ودنياهم.

وأكد المقرن أن الإسلام دين السعة والسماحة واليسر والسهولة والوسط والاعتدال وأن السماحة واليسر شاملة للعبادات والمعاملات، متطرقا إلى بيان أن أحكام الشريعة ومبادئها العظيمة لم تغفل جانب العرف والعادة ومراعاة ذلك من تمام التسهيل والتيسير والسماحة. كما أقيم في نفس اليوم في مدينة توياما وبالتعاون مع المركز الإسلامي في توياما لقاء بعنوان «مفهوم الاعتدال في الإسلام ودور المملكة العربية السعودية في ترسيخ دعائم الوسطية والسلام»، حضره عدد من الشخصيات الإسلامية المهمة ومن الدعاة وأئمة المساجد والمهتمين بالشأن الإسلامي.

وفي ختام اللقاء، قدم مدير المركز الإسلامي في توياما د. مازن سليم، شكره وتقديره للمملكة على جهودها المباركة لخدمة الإسلام والمسلمين، ومشاركتها الفاعلة في تعزيز الوعي الإسلامي المعتدل ونبذ الغلو والتطرف، كما خص بالشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ووزير الشؤون الإسلامية في المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، على كل ما يقدم لخدمة الإسلام والمسلمين، متطلعا لمزيد من البرامج والمبادرات النافعة.