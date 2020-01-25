الارشيف / اخبار السعوديه

برنامج لتأهيل القيادات التطوعية بالسيح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لتأهيل القيادات التطوعية بالسيح والان نبدء بالتفاصيل

تُطلق لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح، يوم غد الأحد، برنامجا تدريبيا يعنى بتأهيل قيادات الفرق التطوعية في مدن ومراكز وقرى الخرج، وذلك بالتعاون مع نادي إدارة بكلية التربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجمعية همم الشبابية.

ويتناول البرنامج الذي يعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح ‏محاور تعنى بتأهيل وتمكين المهتمين بالعمل في المجال التطوعي، وتشتمل على حلقات عمل في تصميم وتسويق وتنفيذ المبادرات المجتمعية، تتخللها لقاءات تطويرية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية. ‏

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يستمر شهرين ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح والهادفة إلى إثراء المعرفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج لتأهيل القيادات التطوعية بالسيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا