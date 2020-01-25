شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لتأهيل القيادات التطوعية بالسيح والان نبدء بالتفاصيل

تُطلق لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح، يوم غد الأحد، برنامجا تدريبيا يعنى بتأهيل قيادات الفرق التطوعية في مدن ومراكز وقرى الخرج، وذلك بالتعاون مع نادي إدارة بكلية التربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجمعية همم الشبابية.

ويتناول البرنامج الذي يعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح ‏محاور تعنى بتأهيل وتمكين المهتمين بالعمل في المجال التطوعي، وتشتمل على حلقات عمل في تصميم وتسويق وتنفيذ المبادرات المجتمعية، تتخللها لقاءات تطويرية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية. ‏

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يستمر شهرين ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح والهادفة إلى إثراء المعرفة.