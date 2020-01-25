شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر الشمالية تواصل التخلص من الحواجز والتعديات والان نبدء بالتفاصيل
وكانت بلدية محافظة الخبر قد شكلت فرقا رقابية لمتابعة إزالة مواقف المركبات المخالفة والحواجز العشوائية بالمحافظة؛ بهدف المحافظة على المواقع العامة والقضاء على الظواهر العشوائية المشوهة للمظهر العام.
وأوضح رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، أن مراقبي البلدية رصدوا العديد من الملاحظات حول انتشار ظاهرة حجز مواقف المركبات الخاصة أمام بعض المحلات التجارية والمنازل، في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة والداخلية بالمنطقة بشكل عشوائي، وطريقة تؤثر على سلامة الطريق وتشغل حيزا من الممتلكات العامة.
وأشار إلى أن البلدية شكلت فريقا لمتابعة هذه الظاهرة ومنعها من الانتشار من خلال إزالة أعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى، لافتا إلى رفع العديد من حواجز أصحاب محلات تجارية وسكان بنايات داخل عدد من الأحياء المركزية التجارية بالمحافظة على مواقف الشوارع المحيطة بهم خلال الأسبوع الماضي. مشددا على أن البلدية ستستمر في حملتها حتى القضاء على هذه الظاهرة. مبينا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية، وذلك وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
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