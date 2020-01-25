شكرا لقرائتكم خبر عن 167 مخالفة لـ 45 محلا بالظهران والان نبدء بالتفاصيل
قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة صحة البيئة والرقابة الصحية برصد 167 مخالفة لـ 45 محلا من خلال 97 جولة ميدانية تمثلت في مخالفات الوثائق ومخالفات الاشتراطات ومخالفات الأغذية ومخالفات التجهيزات، وتم خلال الحملات إتلاف كمية من الأغذية، وتم توقيع غرامات مالية على المخالفين.
كما قامت إدارة صحة البيئة والرقابة الصحية برصد عدد من المخالفات وضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وغش تجاري في إعداد العصائر الطازجة.
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