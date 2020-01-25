شكرا لقرائتكم خبر عن تبرع 121 موظفا بالدم في «حملة الري» والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت الحملة التي دشنها رئيس المؤسسة د.فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك إقبالا كبيرا من منسوبي المؤسسة في يوميها الأول والثاني، حيث بلغ عدد المتقدمين 121 موظفا.
وقدم د.آل الشيخ مبارك الشكر باسمه وباسم منسوبي المؤسسة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء على تعاونهم في إنجاح هذه الحملة.
يذكر أن حملة التبرع بالدم التي نظمتها المؤسسة العامة للري استمرت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وجرى في ختام فعالياتها تكريم الأطباء والممرضين، والإداريين من منسوبي صحة المحافظة؛ لجهودهم في الحملة وتوزيع شهادات الشكر عليهم.
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