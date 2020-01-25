شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات النسائية» تضبط مستحضرات مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الخدمات النسائية من خلال العمل الميداني للمراقبات الصحيات بضبط وتحرير مخالفات تمثلت بوجود عبوات مواد ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر تستخدم للبشرة غير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها. كما تمكنت الإدارة من ضبط وتحرير مخالفات على إحدى المنشآت بمدينة الظهران متعلقة بالصحة العامة تمثلت في عدم وجود تاريخ صلاحية وسوء حفظ وتخزين الأطعمة وسوء النظافة العامة.

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