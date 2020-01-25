شكرا لقرائتكم خبر عن 396 ألفا عبروا منفذ البطحاء في إجازة منتصف العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي لـ«اليوم»: بلغ مجموع العابرين لجوازات منفذ بطحاء (396156)، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ للفترة من 8/‏ 5/‏ 1441هـ وحتى 23/‏ 5/‏ 1441هـ وبمعدل متوسط يومي بلغ (26410).

وتم تطبيق خطط عكس المسارات، حيث تمت الاستفادة من عدد من مسارات قسم القدوم وتحويلها للمغادرة عند وجود كثافة في المغادرة، وقد تميز العمل خلال الإجازة بالسلاسة رغم كثافة العابرين عبر المنفذ، وذلك بفضل الله ثم بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله-، ودعم سعادة مدير الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومتابعة مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم بن محمد السويلمي. فيما نفذت جوازات المنفذ مطلع الإجازة فعالية توزيع حلوى وورود على أبنائنا الطلبة الناجحين المغادرين مع ذويهم، لقضاء إجازتهم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع التمني لهم بقضاء إجازة سعيدة وعودا حميدا لأرض الوطن. وكانت الهيئة العامة للجمارك ذكرت لـ«اليوم» أن إجازة منتصف العام الدراسي شهدت زيادة في عدد المركبات القادمة والمغادرة من وإلى المملكة عبر المنفذ الحدودي، وأسهم فريق العمل بجمرك البطحاء في تحقيق انسيابية الحركة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ، حيث عمل الجمرك على تهيئة كافة السبل التي من شأنها أن تحقق مرونة الحركة سواء في المغادرة أو القدوم، ومن ذلك العمل على فتح كافة المسارات وتجهيز فريق عمل مساند لسرعة إنهاء الإجراءات وفق الضوابط الجمركية، كما أن جمرك البطحاء مهيأ بالوسائل المساندة في التفتيش كالوسائل الحية، وأجهزة الفحص بأنظمة الأشعة للحقائب والمركبات. وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المركبات للمسافرين من تاريخ 8/‏ 5/‏ 1441هـ حتى تاريخ 17/‏ 5/‏ 1441هـ بلغ (52.307) مركبة.