شكرا لقرائتكم خبر عن فرع وزارة العمل يتصدى للمشاكل الأسرية بدورة تدريبية والان نبدء بالتفاصيل

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية متمثلة بإدارة الحماية الأسرية، دورة تدريبية بعنوان «حلول المشاكل الأسرية بالنظرة الاجتماعية والقانونية للأحوال الشخصية»، للأخصائيين والباحثين الاجتماعيين بالمنطقة، بحضور مدير إدارة الحماية الأسرية منصور الخالدي، وذلك في قاعة التدريب بمقر الفرع.

وهدفت الدورة، التي قدمها المدرب حمد العبري من محكمة الأحوال الشخصية بالدمام، إلى رفع كفاءة العاملين في الميدان وزيادة الوعي بالأنظمة واللوائح القانونية التي تخدم مجال العمل في وحدات الحماية الاجتماعية، وتضمنت عدة محاور، أبرزها الآثار السلبية للمشاكل الأسرية، ومهارات استدامة الحياة الزوجية أثناء المشاكل الأسرية، وفن الاحتواء للمشكلة، والتحليل الاجتماعي للمشاكل الأسرية، وكيفية تعامل الباحث الاجتماعي مع المشاكل الأسرية، إضافة إلى أنواع المشاكل الأسرية في الأحوال الشخصية.

وتأتي الدورة ضمن مبادرات إدارة الحماية الأسرية بفرع الوزارة نظرا لكثرة القضايا المتعلقة بالأسرة، ولبيان الإجراءات النظامية والقانونية في كيفية التعامل معها، ونشر ثقافة الوعي قبل حصول المشكلة.