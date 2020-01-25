شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخدم 278 ألف شخص في الخانق وحجة والحديدة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية لـ 30,336 شخصا بواقع 4,333 أسرة في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال 2019. وراجع قسم الرعاية التكاملية 17,799 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 828 مريضا، وعيادة التحصين 1,561 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 1,538 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 1,050 فردا، وقسم علاج الإصابة ونظام الإحالة 560 فردا. وفي مجال المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق قام المركز بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية بضخ 6,693,750 لترا من مياه الشرب، و 8,067,750 لترا من المياه الصالحة للاستخدام.

كما قدم مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية لـ 87,752 مستفيدا بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة حجة اليمنية خلال العام الماضي 2019. وراجع عيادة الطوارئ 20,455 مستفيدا، وعيادة الباطنية 12,537 شخصا، وعيادة التحصين 3,381 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 3,562 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 12,996 شخصا، وقسم المختبر والأشعة 12,652 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 22,169 فردا، فيما نفذ 2,078 نشاطا للتخلص من النفايات. كما راجع قسم نقل الدم 415 شخصا، والخدمات التمريضية 22,404 مستفيدين، والإحالة الطبية 461 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ 46,413 مستفيدا.

كما قدمت العيادات خدماتها العلاجية لـ 159.944 شخصًا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال 2019، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.