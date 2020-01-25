شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخدم 278 ألف شخص في الخانق وحجة والحديدة والان نبدء بالتفاصيل
كما قدم مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية لـ 87,752 مستفيدا بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة حجة اليمنية خلال العام الماضي 2019. وراجع عيادة الطوارئ 20,455 مستفيدا، وعيادة الباطنية 12,537 شخصا، وعيادة التحصين 3,381 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 3,562 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 12,996 شخصا، وقسم المختبر والأشعة 12,652 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 22,169 فردا، فيما نفذ 2,078 نشاطا للتخلص من النفايات. كما راجع قسم نقل الدم 415 شخصا، والخدمات التمريضية 22,404 مستفيدين، والإحالة الطبية 461 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ 46,413 مستفيدا.
كما قدمت العيادات خدماتها العلاجية لـ 159.944 شخصًا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال 2019، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
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