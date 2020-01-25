شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 238 ألف طفل ضد شلل الأطفال بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة رئيس اللجنة التنفيذية للحملة د. عبدالله الصحفي أن عدد الأطفال الذين طعموا في اليوم الأخير للحملة بلغ 20007 أطفال، يمثلون نسبة 8.37% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم خلال الحملة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطعيم 238 ألف طفل ضد شلل الأطفال بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.