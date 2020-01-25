شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 238 ألف طفل ضد شلل الأطفال بجدة والان نبدء بالتفاصيل

بلغ مجموع الأطفال الذين طُعموا بمحافظة جدة ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال «الجرعة الثانية» 238207 أطفال، من عدد الأطفال المستهدفين البالغ 238980 طفلاً، وذلك خلال فترة الحملة التي استمرت خمسة أيام.

وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة رئيس اللجنة التنفيذية للحملة د. عبدالله الصحفي أن عدد الأطفال الذين طعموا في اليوم الأخير للحملة بلغ 20007 أطفال، يمثلون نسبة 8.37% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم خلال الحملة.