شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم مساكن خيرية لمستحقيها في ينبع والان نبدء بالتفاصيل

سلم محافظ ينبع سعد السحيمي أول أمس عددا من الوحدات السكنية الخيرية لمستحقيها في حي الأندلس بينبع، والمقامة على نفقة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفرع المستودع الخيري بينبع، وذلك بحضور رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين م.طارق النعيم، ونائب الرئيس للإدارة والتسويق سمو الأمير نواف بن سعود آل سعود.

وأوضح رئيس شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» أن المبادرة تعد إحدى مبادرات برنامج المسؤولية الاجتماعية بالشركة، وتهدف من خلالها إلى المشاركة في العمل العام الذي يساهم في تنمية المجتمع. وأضاف النعيم: تم التوقيع لبناء 15 منزلا بمدينة ينبع، وتسليم المرحلة الأولى وهي 5 وحدات سكنية في 2018، واليوم نحتفل بانتهاء المرحلة الثانية من البرنامج وتسليم 5 وحدات سكنية لمستفيديها، وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة في 2020.

وأثنى المحافظ على الدور الرائد لعدد من الشركات العاملة بمدينة ينبع، فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. مشيدا بدور «لوبريف» في تنفيذ عدد من الوحدات السكنية الخيرية بينبع وتجهيزها، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية.