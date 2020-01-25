شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم مساكن خيرية لمستحقيها في ينبع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» أن المبادرة تعد إحدى مبادرات برنامج المسؤولية الاجتماعية بالشركة، وتهدف من خلالها إلى المشاركة في العمل العام الذي يساهم في تنمية المجتمع. وأضاف النعيم: تم التوقيع لبناء 15 منزلا بمدينة ينبع، وتسليم المرحلة الأولى وهي 5 وحدات سكنية في 2018، واليوم نحتفل بانتهاء المرحلة الثانية من البرنامج وتسليم 5 وحدات سكنية لمستفيديها، وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة في 2020.
وأثنى المحافظ على الدور الرائد لعدد من الشركات العاملة بمدينة ينبع، فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. مشيدا بدور «لوبريف» في تنفيذ عدد من الوحدات السكنية الخيرية بينبع وتجهيزها، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر تسليم مساكن خيرية لمستحقيها في ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.