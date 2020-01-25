شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يناقش التعاون مع 4 دول والان نبدء بالتفاصيل
وشمل اللقاء السفير المغربي د.مصطفى المنصوري، وسفير مملكة إسبانيا البارو ايرانثو، والسفير الباكستاني راجا علي إعجاز، وسفير جمهورية سريلانكا عزمي طاسم.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون في المجالات البحثية والتعليمية، والإفادة من الخطط التطويرية في مجالات التعليم المختلفة، بما يعزز علاقات المملكة ببلدانهم.
من ناحية أخرى زار وفد من وزارة التعليم برئاسة وكيل الوزارة للتعليم العام د.محمد المقبل، وحضور المشرف العام على المعهد الوطني للتدريب المهني د.أحمد الجهيمي، بجامعة ليستر البريطانية، وذلك على هامش مشاركة وزارة التعليم في معرض «بت 2020»، المقام في العاصمة البريطانية لندن.
وجرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون مع الجامعة، واستعراض فرص التحسين لبرنامج ابتعاث المعلمين «خبرات»، وإيجاد سبل تطويرية مشتركة بين وزارة التعليم وجامعة ليستر في برامج تهدف لتطوير المعلمين السعوديين.
كما اجتمع الوفد بمجموعة من المعلمين والمعلمات المبتعثين لبرنامج «خبرات»؛ لمناقشة أبرز الصعوبات التي تواجههم والوقوف عليها.
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