شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات الثنائية مع المجر والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية المجر أمس، مع وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ‏حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر محمد المطرفي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري.

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