ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 14 قتيلا و 270 مصابا

2020-01-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب شرق تركيا، مساء أمس الجمعة، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا.

ونشرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، بيانا قالت خلاله إن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 14 قتيلا، وذلك وفق المعلومات الأولية.

وأوضحت الهيئة أن هناك 35 هزة ارتدادية على الأقل حدثت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، والذى كان مركزه في ولاية ألازيغ.

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وقال والي ألازيع، تشاتين أوقطاي قلدريم، إنه تم نقل 225 شخصا إلى المستشفى جراء الزلزال، من بينهما اثنان في حالة حرجة، بينما أوضح والي ملطية، أيدين باروش أنه هناك 45 إصابة حتى الآن.

وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن انهيار 5 أبنية جراء الزلزال، بينما تضررت 10 أبنية أخرى، موضحا أن طواقم البحث والإنقاذ والفرق الطبية تقف على أهبة الاستعداد في المناطق المتضررة.

يذكر أن الزلزال وقع في الساعة 8:55 بالتوقيت المحلي، وذلك بالقرب من بلدة سيفريجي، التابعة لمحافظة ألازيغ، ووصل تأثير الزلزال إلى سوريا والعراق.

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