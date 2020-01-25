جهاز تكييف يتسبب في احتراق أحد المنازل بجازان

2020-01-25

نجح رجال الدفاع المدني في إخماد حريقا اندلع في غرفة بأحد المنازل الواقعة في قرية مجنة التابعة لمحافظة الطوال بمنطقة جازان.

وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التدوينات القصيرة تويتر، أن الحريق نشب نتيجة حدوث التماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف في المنزل، وأنه لم يسفر عنه أي إصابات.

ونشر الحساب عددا من الصور للمنزل الذي تعرض للحريق أظهرت مدى تأثر أثاث المنزل به.

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