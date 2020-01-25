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مستخدمو سناب شات عاجزون عن نشر الصور ومقاطع الفيديو

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شكرا لقرائتكم مستخدمو سناب شات عاجزون عن نشر الصور ومقاطع الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-25

مشكلة تقنية واجهت التطبيق

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعرض موقع سناب شات لمشكلة تقنية تسببت في توقفه عن العمل في مختلف دول العالم.

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وبحسب ما نشرته مواقع تقنية فإن العديد من مستخدمي التطبيق في مختلف دول العالم واجهوا مشكلة في نشر الصور  ومقاطع الفيديو وإرسالها إلى بعضهم البعض، بينما يواجه بعض المستخدمين مشكلة في تسجيل الدخول إليه.

وسأل الكثير من مستخدمي التطبيق على حساباتهم بموقع تويتر عما إذا كانت تلك المشكلة لديهم فقط، ليتبين أنها مشكلة عامة في مختلف الدول.

 

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