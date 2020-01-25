بدر العساكر يشيد بجهود فناني السعودية لتعريف العالم بثقافتهم

2020-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، بالجهود التي بذلها الفنانون السعوديين في منتدى الاقتصاد العالمي من أجل تعريف العالم بحضارة وثقافة المملكة.

ونشر العساكر مقطع فيديو على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، رصد خلاله جهود فناني معهد مسك للفنون، خلال منتدى الاقتصاد العالمي.

وأوضح العساكر في الفيديو أن الفنون تتجاوز حواجز اللغة، وتمد جسورها لتربط العالم ببعضه، موسعة آفاق البشر ودافعة إلى طرقات التفكير والتخيل، كما أنه من خلالها نتعرف على التاريخ ونرصد الحضارات الإنسانية.

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وأضاف أن الثقافات تتواصل وتتقرب بواسطة الفنون، كما تنشأ روابط بين الشعوب بفضلها أيضا، وهذا ما سعى الفنانون السعوديون لفعله في دافوس، من خلال مشاركة معهد مسك للفنون، في جناح مؤسسة مسك الخيرية الذي أقيم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضح أن المعهد كان له طريقته في التواصل الفني، حيث شارك بعرض أعمال الفنان أحمد عنقاوي والتي كانت عبارة عن فنون هندسية مستمدة من الطراز الإسلامي، عكست العمق الحضاري ومدى جمال القطع الفنية المنتمية إلى تاريخ السعودية.

كما شارك بمجموعة من الرسومات اللافتة لكنوز السعودية الحضرية، من أعمال الفنان معاذ العوفي، والتي أظهرت لجميع الزوار زوايا مختلفة للتراث السعودي وجمال الفنون المعمارية في المملكة.

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